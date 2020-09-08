На Донбассе от взрыва пострадали двое украинских военных – ООС
На Донбассе во вторник, 8 сентября, боевые травмирования получили двое украинских военных.
Как сообщила пресс-служба ООС в Facebook, украинские защитники были ранены взрывом мины ПМН-2 при проведении инженерных работ в тылу позиций.
Подчеркивается, что воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.
В штабе Операции Объединенных сил отметили, что с начала 8 сентября и по состоянию на 18:30 полный и всеобъемлющий режим прекращения огня не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.
Свою угрозу он так и не реализовал, однако 6 сентября вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.
В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.
Всего 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое воинов ВСУ и трое защитников получили ранения. 7 сентября один из раненых героев умер.
Кроме того, волонтер Ирина Каптур сообщила, что на Донбассе дотла сгорели шесть позиций ВСУ. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.
7 сентября боевики "ДНР" заявили, что решили перенести на 9 сентября операцию по уничтожению сооружений ВСУ у Горловки Донецкой области.
Между тем в Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе и потребовали прекращения огня.