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21 мая • обновлено в 15:53
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На Донбассе подорвали грузовик ВСУ и убили украинского воина: доказательства показали в сети

1.3т
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В сети показали последствия обстрела террористами на Луганщине 21 мая грузового автомобиля ВСУ, во время которого погиб украинский защитник и еще пятеро получили ранения.

Соответствующие фото истерзанной машины с места трагедии опубликовал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко (чтобы смотреть, доскролльте новость до конца).

"Мощный взрыв произошел в четыре утра. По одной из версий, боевики установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-мм мины", – прокомментировал он.

На Донбассе взорвали грузовик ВСУ

На Донбассе взорвали грузовик ВСУ

t.me/Tsaplienko/365

Журналист предположил, что это мог быть обстрел. Однако отметил, что за прошедшие сутки, 20 мая, неподалеку от взорванного грузовика погиб на мине командир батальона "Луганск-1". И в тот же день главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник объявил свой "ультиматум" Украине.

На Донбассе взорвали грузовик ВСУ

На Донбассе взорвали грузовик ВСУ

t.me/Tsaplienko/365

"Разумеется, на полномасштабное наступление в оккупантов сейчас нет сил. Но, вместе с тем, они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп", – добавил Цаплиенко.

На Донбассе взорвали грузовик ВСУ

На Донбассе взорвали грузовик ВСУ

t.me/Tsaplienko/365

На Донбассе взорвали грузовик ВСУ

На Донбассе взорвали грузовик ВСУ

t.me/Tsaplienko/365

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине в результате обстрела оккупантами грузового автомобиля 21 мая погиб украинский военный. Кроме того, один военнослужащий получил ранение и еще четверо – боевые травмы.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" погибли военные Вооруженные силы Украины ООС
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