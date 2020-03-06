На Донбассе подорвали БМП с военными ВСУ: один погибший и трое ранены

В пятницу, 6 марта, один военный погиб и трое получили ранения в результате подрыва боевой машины пехоты на неизвестном взрывном устройстве.

Подрыв произошел возле села Крымское Новоайдарского района Луганской области, передает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Отмечается, что пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказали медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате боев на войне на Донбассе в четверг, 5 марта, один боец ВСУ ранен, еще двое военнослужащих получили боевые травмы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся