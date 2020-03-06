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6 марта • обновлено в 15:13
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На Донбассе подорвали БМП с военными ВСУ: один погибший и трое ранены

8.2т
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В пятницу, 6 марта, один военный погиб и трое получили ранения в результате подрыва боевой машины пехоты на неизвестном взрывном устройстве.

Подрыв произошел возле села Крымское Новоайдарского района Луганской области, передает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Отмечается, что пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказали медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате боев на войне на Донбассе в четверг, 5 марта, один боец ВСУ ранен, еще двое военнослужащих получили боевые травмы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс военные погибли военные Вооруженные силы Украины
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ай, молодцы!
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3
1
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
По украинской логике , теперь Путин должен приехать в Киев и гнобить ШутПанЗе!
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4
1
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Яка сумна новина...))) Нех шастать...)
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5
1

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