На Донбассе под обстрелами погиб военный ВСУ

В Луганской области под вражескими обстрелами погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом в четверг, 9 апреля, в Facebook сообщила сотрудница Офиса генпрокуратуры Украины Наталья Непряхина. Также эту информацию подтвердили в штабе Операции объединенных сил.

"В результате 40-минутного обстрела наших позиций у Крымского, Новоайдарского района с оккупированной территории Луганской области, погиб военнослужащий. В январе исполнилось 49 лет. Погиб от полученных осколочных ранений", – написала она.

Война на Донбассе

В пресс-центре штаба ООС добавили, что враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. ВСУ открыли огонь и подавили активность противника. Всего вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность.

"К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", – отметили в сообщении.

Имя погибшего военного не называется.

Кроме того, по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм – четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции у Красногоровки и Новомихайловка оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Вблизи Богдановка противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения. Почувствовав на себе решимость и мужество наших воинов, оккупанты прекращали свои провокационные действия.

"На каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по их опорных пунктах и решительно пресекали враждебную активность. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Как сообщал, OBOZREVATEL, в ночь на 9 апреля российские оккупационные войска в Донбассе со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции Объединенных сил, однако нарвались на мощный отпор.

Ранее 8 апреля Вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного воина ВСУ.