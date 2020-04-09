На Донбассе под обстрелами погиб военный ВСУ

В Луганской области под вражескими обстрелами погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом в четверг, 9 апреля, в Facebook сообщила сотрудница Офиса генпрокуратуры Украины Наталья Непряхина.

Война на Донбассе

"В результате 40-минутного обстрела наших позиций у Крымского, Новоайдарского района с оккупированной территории Луганской области, погиб военнослужащий. В январе исполнилось 49 лет. Погиб от полученных осколочных ранений", – написала она.

Имя погибшего военного не называется.

Как сообщал, OBOZREVATEL, в ночь на 9 апреля российские оккупационные войска на Донбассе со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции Объединенных сил, однако нарвались на мощный отпор.

Ранее 8 апреля Вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного воина ВСУ.

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