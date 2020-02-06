В "ДНР" перевернулся автобус с людьми: 2 погибших, десятки раненых. Фото

Под Новоазовском на оккупированной территории Донбасса перевернулся автобус, следовавший маршрутом Горловка-Севастополь, в результате чего 2 человека погибли и еще 22 были травмированы.

Об этом в четверг, 6 февраля, сообщают ресурсы сепаратистов. По предварительной информации, среди раненых – 3 детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На место ДТП прибыли спасатели из "МЧС республики" и "ГАИ". По данным "местных властей", инцидент произошел около 16:30 на подъезде к таможенному пункту "Новоазовск". В автобусе находилось 29 человек. При этом в "МЧС" заявили, что пострадавших якобы всего 11.

В "ДНР" перевернулся автобус с людьми РБК-Украина

Среди погибших мужчина и, предположительно, беременная женщина, 2-летний сын которой тоже пострадал. Характер травм пострадавших уточняется.

В "ДНР" перевернулся автобус Ресурсы сепаратистов

В "ДНР" перевернулся автобус Ресурсы сепаратистов

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля также рейсовый автобус "Одесса-Киев" из-за гололеда съехал в кювет и перевернулся. Пострадали два человека.

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