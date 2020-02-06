Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В "ДНР" перевернулся автобус с людьми: 2 погибших, десятки раненых. Фото

7.3т
Читать материал на украинском

Под Новоазовском на оккупированной территории Донбасса перевернулся автобус, следовавший маршрутом Горловка-Севастополь, в результате чего 2 человека погибли и еще 22 были травмированы.

Об этом в четверг, 6 февраля, сообщают ресурсы сепаратистов. По предварительной информации, среди раненых – 3 детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На место ДТП прибыли спасатели из "МЧС республики" и "ГАИ". По данным "местных властей", инцидент произошел около 16:30 на подъезде к таможенному пункту "Новоазовск". В автобусе находилось 29 человек. При этом в "МЧС" заявили, что пострадавших якобы всего 11.

Новости
Детей спасло чудо: на Днепропетровщине водитель школьного автобуса умер во время рейса. Фото и видео

В "ДНР" перевернулся автобус с людьми

В "ДНР" перевернулся автобус с людьми

РБК-Украина

Среди погибших мужчина и, предположительно, беременная женщина, 2-летний сын которой тоже пострадал. Характер травм пострадавших уточняется.

В "ДНР" перевернулся автобус

В "ДНР" перевернулся автобус

Ресурсы сепаратистов

В "ДНР" перевернулся автобус

В "ДНР" перевернулся автобус

Ресурсы сепаратистов

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля также рейсовый автобус "Одесса-Киев" из-за гололеда съехал в кювет и перевернулся. Пострадали два человека.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР Новости Донбасса ДТП
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
36
10
Смешно
6
Интересно
36
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
злой укр
злой укр
Царствия Небесного погибшим.Скорейшего выздоровления раненым.Соболезнования родным погибших.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован!!. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги