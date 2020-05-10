В сети появились жуткие фото с ранением воина НГУ пулей российского снайпера. Защитник чудом остался жив благодаря бронежилету.

Инцидент произошел накануне Дня победы, написал волонтер Всеволод Кожемяко, упрекнув оккупантов в неискренних заявлениях по поводу священного праздника и "братских народов".

"Очень хочу написать о Дне Победы. Открыток с шариками и цветами не заготовил, но есть кое что другое. В ночь на 8 мая на позиции "Катя" в районе Марьинки боец одного из подразделений Национальной гвардии Украины получил пулю российского снайпера, на секунду задержавшись напротив бойницы", – написал он под жуткими кадрами.

Последствия выстрела снайпера Facebook Всеволода Кожемяко

Последствия выстрела снайпера Facebook Всеволода Кожемяко

По его словам, пуля калибра 338, пролетев примерно 800-1000 метров, ударила в плиту бронежилета в нескольких сантиметрах от края прямо напротив сердца бойца. Плита выдержала, и воин чудом остался жив, хотя получил серьезную травму.

"Вот так поздравляют нас с Днем Великой Победы во Второй Мировой войне наши тогдашние братья по оружию. Дорогие друзья, не забудьте об этом, когда будете решать, какого числа праздновать День Победы и рассылать ли поздравительные картинки со Сталиным, Жуковым и "георгиевскими" ленточками", – возмутился волонтер.

"Не только благодаря Красной армии мы имеем счастливую возможность наслаждаться мирной жизнью, а и благодаря тем, кто сегодня принимает на себя пули бывших союзников. Победили в 1945-м, победим и сейчас! С праздником, друзья!" – добавил Кожемяко.

Последствия выстрела снайпера Facebook Всеволода Кожемяко

Последствия выстрела снайпера Facebook Всеволода Кожемяко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штаб ООС опубликовал видео с доказательствами того, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей работают снайперы ФСБ РФ. Кадры, полученные защитниками Украины, были сняты непосредственно самими оккупантами.

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