Главная Новости
12 мая • обновлено в 16:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе перед 9 Мая снайпер ранил воина НГУ: в сети показали фото 18+

6.5т
Читать материал на украинском

В сети появились жуткие фото с ранением воина НГУ пулей российского снайпера. Защитник чудом остался жив благодаря бронежилету.

Инцидент произошел накануне Дня победы, написал волонтер Всеволод Кожемяко, упрекнув оккупантов в неискренних заявлениях по поводу священного праздника и "братских народов".

"Очень хочу написать о Дне Победы. Открыток с шариками и цветами не заготовил, но есть кое что другое. В ночь на 8 мая на позиции "Катя" в районе Марьинки боец одного из подразделений Национальной гвардии Украины получил пулю российского снайпера, на секунду задержавшись напротив бойницы", – написал он под жуткими кадрами.

Последствия выстрела снайпера

Последствия выстрела снайпера

Facebook Всеволода Кожемяко

Последствия выстрела снайпера

Последствия выстрела снайпера

Facebook Всеволода Кожемяко

По его словам, пуля калибра 338, пролетев примерно 800-1000 метров, ударила в плиту бронежилета в нескольких сантиметрах от края прямо напротив сердца бойца. Плита выдержала, и воин чудом остался жив, хотя получил серьезную травму.

"Вот так поздравляют нас с Днем Великой Победы во Второй Мировой войне наши тогдашние братья по оружию. Дорогие друзья, не забудьте об этом, когда будете решать, какого числа праздновать День Победы и рассылать ли поздравительные картинки со Сталиным, Жуковым и "георгиевскими" ленточками", – возмутился волонтер.

"Не только благодаря Красной армии мы имеем счастливую возможность наслаждаться мирной жизнью, а и благодаря тем, кто сегодня принимает на себя пули бывших союзников. Победили в 1945-м, победим и сейчас! С праздником, друзья!" – добавил Кожемяко.

Последствия выстрела снайпера

Последствия выстрела снайпера

Facebook Всеволода Кожемяко

Последствия выстрела снайпера

Последствия выстрела снайпера

Facebook Всеволода Кожемяко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штаб ООС опубликовал видео с доказательствами того, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей работают снайперы ФСБ РФ. Кадры, полученные защитниками Украины, были сняты непосредственно самими оккупантами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
День Победы Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Национальная гвардия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
30
5
Смешно
3
Интересно
50
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Бан_дер-ов_цы не когда небыли союзниками! Жаль в своё время их не уничтожили ,сейчас бы Украина процветала!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Бан.деры не братья
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
откуда калибр пули узнали? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Zhikharev Dmitry, Ты думаешь, что пуля улетела обратно?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги