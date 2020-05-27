Погибшим в результате подлого нападения российско-оккупационных войск на Донбассе 26 мая воином ВСУ оказался младший сержант Виталий Лимборский.
Вражеский снайпер попал украинскому защитнику прямо в голову. О безвозвратной потере сообщили на странице в Facebook 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, где служил Герой.
По данным военных, трагедия случилась примерно в 19:45, в результате попадания в голову бойцу вражеской пули. Виталию было всего 24 года.
Виталий Лимборский
Facebook/28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
"То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом, открыло новые горизонты в моей самосовершенствовании. И родные гордятся мной, особенно мама, а для младшего братика Антона, возможно, когда-то буду примером для подражания", – привели в бригаде цитату Виталия с интервью пресс-службе оперативного командования "Юг".
Командование бригады выразило глубокие соболезнования родным и близким Виталия Лимборского, пообещав отомстить за гибель побратима.
"Вечная память погибшему. Никогда не простим. Отомстим", – добавили военные.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 26 мая в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.