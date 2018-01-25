На Донбассе опять стрельба: среди бойцов АТО есть раненый

В среду, 24 января, террористы опять вернулись к провокациям на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов украинских защитников, в том числе из вооружения, которое давно должно быть отведенным на установленные расстояния", - сказано в сообщении.

На луганском направлении враг из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На донецком направлении противник, на Приазовье, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.

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Украинские военнослужащие ни в одном из случаев огонь не открывали, строго соблюдая Минские договоренности.

Как сообщал "Обозреватель", 24 января террористы "ДНР" прервали режим прекращения огня в зоне АТО на Донбассе, обстреляв позиции украинских военнослужащих у села Лебединское Волновахского района.