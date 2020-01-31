На Донбассе оккупанты поглумились над флагом Украины. Видео

На Донбассе на Светлодарской дуге российские оккупанты установили украинский флаг под российским трикололом. При этом флаг Украины висит верх ногами – желтый цвет сверху, синий внизу.

Военные ВСУ рассказали, что флаги повесили после ротации, которая на днях прошла в рядах террористов, говорится в сюжете "5 канала".

"По ходу, у них ротация была. Так как заехали первую ночь и начали так себя вести. Приехали показать, что они есть … Первый флаг, когда мы заезжали, то там был, еще до нас. Российский. А второй буквально пару дней назад они поставили. Были обстрелы с их стороны, а на утро уже заметили, что флаг стоит", – сообщил украинский защитник Максим.

Оккупанты вывесили украинский флаг Скриншот

Бойцы ВСУ отметили, что не знают, зачем враг разместил на передовой украинский флаг. Но они уверены, что это точно не сигнал, что противник хочет мира, ведь оккупанты продолжают обстрелы.

"Так прострелы делали, потому что за погодных условий, туман был. А позавчера активно стреляли. Стреляли из ПК, АК. Бывает АГС, 82", – поделился военнослужащий Сергей.

Оккупанты на Донбассе

Военные отметили, что в целом враг продолжает обстрелы по украинским позициям вдоль линии фронта.

"Они пристреливаются по блиндажах и рядом кладут. Прицельно и АГС, и минометы 82-ги, и 120-е. И СПГ. Из всего, что можно стрелять", – добавил боец ​​Максим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января в результате вражеских обстрелов на Донбассе получил ранение один украинский военный.

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