На Донбассе объявят перемирие: названа дата

Рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы провела совещание в режиме видеоконференции.

Стороны договорились о предварительной дате введения перемирия на Донбассе с 00:01 29 декабря (по киевскому времени), сообщается в Telegram-канале представительства "ДНР" в СЦКК.

Предварительно согласованное решение подгруппа представит контактной группе для утверждения и согласования текста заявления.

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"Надеемся, что контактная группа примет компромиссную дату и выйдет с соответствующим заявлением в самое ближайшее время", – заявил представитель "ДНР" в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз перемирие на Донбассе объявляли 29 августа, назвав его "школьным", однако оккупанты его сразу же нарушили.

До этого в течение "хлебного перемирия", которое продлилось с 1 июля по 20 августа, украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны террористов