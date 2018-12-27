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На Донбассе объявят перемирие: названа дата

16.8тЧитать материал на украинском

Рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы провела совещание в режиме видеоконференции.

Стороны договорились о предварительной дате введения перемирия на Донбассе с 00:01 29 декабря (по киевскому времени), сообщается в Telegram-канале представительства "ДНР" в СЦКК.

Предварительно согласованное решение подгруппа представит контактной группе для утверждения и согласования текста заявления.

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"Надеемся, что контактная группа примет компромиссную дату и выйдет с соответствующим заявлением в самое ближайшее время", – заявил представитель "ДНР" в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз перемирие на Донбассе объявляли 29 августа, назвав его "школьным", однако оккупанты его сразу же нарушили.

До этого в течение "хлебного перемирия", которое продлилось с 1 июля по 20 августа, украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны террористов

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы мочат украинцев...забавно и приятно
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Ткаченко Ира
Ткаченко Ира
Andreevski Andrey,Да, если это сепаратисты
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