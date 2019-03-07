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На Донбассе объявили перемирие

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С полуночи 8 марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе устанавливается режим прекращения огня.

Об этом заявил представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передают "Новости Донбасса".

По словам Марчука, во время сегодняшней видеоконференции украинская сторона предложила включит дополнительный механизм гарантий режима "тишины". Однако этого не произошло, поскольку в заседании не участвовал представитель России Борис Грызлов.

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"Пока не будет гарантий со стороны России — господина Путина или его представителей, — к сожалению, большого оптимизма [на продолжительный режим прекращения огня] нет", — подчеркнул Марчук.

В свою очередь в четверг, 7 марта, в зоне проведения ООС террористы "Л/ДНР" шесть раз обстреляли позиции бойцов ВСУ, в результате чего трое украинцев получили ранения.

На Донбассе объявили перемирие

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Как писал OBOZREVATEL, накануне ВСУ уничтожили пулеметную точку"Л/ДНР" в районе Ясиноватской развязки, украинский офицер показал видео удара.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сколько раз объявляли, укронацисты все равно нарушат
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Chechonte Anton
Chechonte Anton
Захаров Дмитрий, Мамаша уронила при родах? Опарыш ты деффективный.
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