Наемники Путина налетели на ВСУ на Донбассе: появились тревожные данные

В среду, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники Путина налетели на ВСУ на Донбассе Ракурс

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с населенным пунктом Пески – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

С начала текущих суток, 12 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Террористы "ДНР" устроили массированный обстрел жилых районов Марьинки Донецкой области, под который попала также школа.

10 марта по военному грузовику одного из подразделений ООС оккупанты открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Пески.

В итоге погибли двое бойцов ООС, еще девять получили ранения. Позже выяснилось, что террористы "Л/ДНР" нанесли подлый удар по воинам ВСУ под Песками, спрятавшись за домами мирных жителей.

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