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12 марта • обновлено в 07:23
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Наемники Путина налетели на ВСУ на Донбассе: появились тревожные данные

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В среду, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники Путина налетели на ВСУ на Донбассе

Наемники Путина налетели на ВСУ на Донбассе

Ракурс

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • рядом с населенным пунктом Пески – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Гнутово – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

С начала текущих суток, 12 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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