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На Донбассе обстреляли санитарное авто ООС: есть жертвы

8.3тЧитать материал на украинском

Вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Атака террористов произошла 1 июля в 10:50 утра. Они выпустили по транспортному средству противотанковую управляемую ракету, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

"Около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения. В частности, один из раненых – военный медик – находится в критическом состоянии", – говорится в сообщении.

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ПТРК

ПТРК

"Звезда"

Командование Объединенных сил подчеркнуло, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованных специальной маркировкой Красного Креста.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 июня террористы "Л/ДНР" 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – из запрещенных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

30 июня террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А куда спешили санитары? Очередного воина в психушку отвезти?
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот тебе и пида##сы лднр а с ними и лысый ху#ло! о каком разведении войск идет речь? эти русские шакалы будут в спину стрелять нам!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А был ли у "санитарного автомобиля" знаки санитарной службы? об этом штаб ООС не сообщает? Ну и правильно... главное ж сообщить про оккупантов...
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Чечеткин Иван, убейся об стену. То что ты уё..бок все поняли
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