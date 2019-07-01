На Донбассе обстреляли санитарное авто ООС: есть жертвы

Вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Атака террористов произошла 1 июля в 10:50 утра. Они выпустили по транспортному средству противотанковую управляемую ракету, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

"Около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения. В частности, один из раненых – военный медик – находится в критическом состоянии", – говорится в сообщении.

ПТРК "Звезда"

Командование Объединенных сил подчеркнуло, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованных специальной маркировкой Красного Креста.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 июня террористы "Л/ДНР" 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – из запрещенных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

30 июня террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

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