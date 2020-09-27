На Донбассе обстреляли позиции ВСУ, есть раненые – штаб ООС

В воскресенье, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, трижды нарушив режим прекращения огня.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди бойцов ВСУ нет, при этом трое защитников Украины получили травмы из-за подрыва на НВУ. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

По данным военных, за прошедшие сутки огневую активность ВС РФ из станкового автоматического гранатомета было зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия – возле Верхнеторецкого. Кроме этого, вблизи Авдеевки в ночное время враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Отмечается, что в районе Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Также военнослужащие ВСУ совместно со спасателями ГСЧС ликвидировали пожар на участке в пять гектаров недалеко от населенного пункта Майорск.

Известно, что уже с начала этих суток, 27 сентября, провозглашенный режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили один раз. Так, выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Опытного.

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские воины, придерживаясь достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению.

Со своей стороны специалисты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине информируют, что террористы с наружными повязками с надписью "СЦКК" 26 сентября продолжали незаконно находиться на участках разведения сил на Донбассе.

В ОБСЕ заметили террористов с повязками "СЦКК" на участках разведения

В частности, в ежедневном отчете СММ говорится, что в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской (подконтрольна правительству Украины, 16 км на северо-восток от Луганска) наблюдатели видели двух членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между новым пролетом моста у населенного пункта и блокпостом вооруженных формирований южнее моста.

Также у блокпоста российских вооруженных формирований южнее участка разведения в районе Золотого (подконтрольное украинскому правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ видела шестерых террористов с наружными повязками с надписью "СЦКК", трое из которых зашли вглубь участка разведения примерно на 350 м на север от его южного края и вернулись обратно.

"Ориентировочно в 100 м к югу от южной оконечности участка разведения патруль миссии видел 42 рабочих, которые с помощью тяжелой строительной техники осуществляли работы вдоль автодороги Т1316, в частности засыпали гравий и проводили выравнивание поверхности, а также вели работы для установки пластмассовых труб", – сообщили в СММ.

Информация о ситуации на Донбассе по состоянию на 27 сентября. Facebook Операции объединенных сил

Скриншот сообщения. Facebook Операции объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил погиб 26-летний воин ВСУ из Ивано-Франковской области Сергей Огинский. Его не стало 26 сентября. Парень был старшим солдатом 14-й бригады ВСУ, которая дислоцируется в Луганской области.