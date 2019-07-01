На Донбассе обстреляли наряд полиции: первые детали

Вечером в воскресенье, 30 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли наряд полиции.

Нападение было совершено в населенном пункте Верхнетроицкое Ясиноватского района. В результате двое полицейских были доставлены в военный госпиталь, сообщает пресс-центр ОС в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Около 23 часов, во время вечернего патрулирования поселка, сотрудники патрульной полиции попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Офицеры мобильной группы установили, что огонь велся по направлению оккупированной Пантелеймоновки. При этом оккупанты применили минометы 82-го калибра", – сказано в сообщении.

На Донбассе обстреляли наряд полиции Пресс-центр ОС

Пресс-центр ОС

Нацполиция

Отмечается, что в результате разрыва вражеских мин было повреждено служебное авто, а полицейские (41 и 47 лет), которые находились в нем, получили акуботравмы.

Кроме того, еще одна мина упала во двор местного жителя и разрушила хозяйственную постройку. Как рассказал владелец дома, обстрел произошел поздно вечером. Также он отметил, что боевики обстреливают населенный пункт преимущественно в позднее время суток.

Пресс-центр ОС

Пресс-центр ОС

Как уточнили в пресс-службе полиции Донецкой области, по факту обстрела открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт" .

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате атаки врага погибли три военных медика.

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