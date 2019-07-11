На Донбассе обстреляли аграрную фирму: подробности и фото

В среду, 10 июля, оккупационные войска обстреляли ООО "Бахмутский аграрный союз" вблизи поселка Новолуганское Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Пострадавших среди работников не обнаружено (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"10 июля, примерно в 21 часов, противник совершил обстрел ООО "Бахмутский аграрный союз". Установлено, что огонь противник вел из артиллерийских систем калибра 122 мм, по направлению оккупированной Горловки", – сказано в сообщении.
Facebook пресс-центра ОС
Facebook пресс-центра ОС
Отмечается, что прибыв на место обстрела, на сельскохозяйственном поле военные зафиксировали две огромные воронки от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм.
Кроме того, в результате обстрела был поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса ООО "Бахмутский аграрный союз".
Facebook пресс-центра ОС
Facebook пресс-центра ОС
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля террористы обстреляли автоколонну с главой Донецкой области, в результате чего погиб один украинский военный.
Ранее на Донбассе вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарное авто ОС. В результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.
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