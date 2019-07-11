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На Донбассе обстреляли аграрную фирму: подробности и фото

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В среду, 10 июля, оккупационные войска обстреляли ООО "Бахмутский аграрный союз" вблизи поселка Новолуганское Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Пострадавших среди работников не обнаружено (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"10 июля, примерно в 21 часов, противник совершил обстрел ООО "Бахмутский аграрный союз". Установлено, что огонь противник вел из артиллерийских систем калибра 122 мм, по направлению оккупированной Горловки", – сказано в сообщении.

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На Донбассе обстреляли аграрную фирму: подробности и фото

Facebook пресс-центра ОС

На Донбассе обстреляли аграрную фирму: подробности и фото

Facebook пресс-центра ОС

Отмечается, что прибыв на место обстрела, на сельскохозяйственном поле военные зафиксировали две огромные воронки от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса ООО "Бахмутский аграрный союз".

На Донбассе обстреляли аграрную фирму: подробности и фото

Facebook пресс-центра ОС

На Донбассе обстреляли аграрную фирму: подробности и фото

Facebook пресс-центра ОС

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля террористы обстреляли автоколонну с главой Донецкой области, в результате чего погиб один украинский военный.

Ранее на Донбассе вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарное авто ОС. В результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР"
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