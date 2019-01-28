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На Донбассе обрушилось здание завода: под завалами могут быть люди

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В Горловке Донецкой области 28 января на машиностроительном заводе рухнула стена. По предварительным данным, под завалами может находится один рабочий.

ЧП произошло около 8 утра, пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на оккупационные "власти". В результате обвала разрушено около 1500 кв. м. площади.

"Цех рабочий. На сейчас неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь. Для ликвидации ЧС привлечены силы МЧС и полиции. На заводе работает комиссия", – заявил представитель террористов, так называемый городской глава Горловки Иван Приходько.

ЧП на заводе в Горловке

ЧП на заводе в Горловке

Комсомольская правда

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Ранее местные жители неоднократно жаловались на состояние Горловского машиностроительного завода им. Кирова, пишет Gorlovka.ua.

Горловский машиностроитель завод в ноябре 2018-го

Горловский машиностроитель завод в ноябре 2018-го

Скриншот

"Одни скажут, что завод вот-вот "запустят", что провели инвентаризацию и т. д. Другие увидят металлические скелеты и выбитые окна пустых помещений", – прокомментировал ситуацию житель города Михаил.

Горловский машиностроитель завод в ноябре 2018-го

Горловский машиностроитель завод в ноябре 2018-го

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Макеевский металлургический завод работает лишь на 20% мощности. Аналогичная ситуация и на Алчевском меткомбинате – до войны выпускали 8 млн тонн чугуна и стали в год, а в 2018 году – 1,5 млн тонн.

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Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Какие ватные клоуны, такой и завод. Можно спокойно разбирать на металлолом. На пару месяцев побухать хватит.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Сейчас местный мчс,в ходе спасательных работ,порежет завод на металлолом.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А ведь при бандеровцах все крутилось, все работало.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вакула Кузнец, а нихера, все уже украдено, до них)
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