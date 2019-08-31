На Донбассе обострилась ситуация: в штабе ООС сообщили печальные новости

В пятницу, 30 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате один военнослужащий погиб и еще один получил ранения, сообщает пресс-центр ООС. Позиции украинских военных обстреливали из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

ВСУ на Донбассе ТСН

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

6 раз неподалеку Водяного – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Троицкого – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм;

около Марьинки – из подствольных гранатометов;

вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 6 обстрелов – вблизи Новотроицкого, Золотого-4, Новолуганського, Майорска, Станицы Луганской, Новозвановки.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня – вблизи Водяного и Зайцевого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 30 августа, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий Сергей Савинов. На сайте Министерства обороны Украины сообщили, что это произошло в результате прицельного вражеского огня.

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