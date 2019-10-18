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18 октября • обновлено в 13:33
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На Донбассе обострение: террористы атаковали участок отвода войск

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После длительного перерыва незаконные вооруженные формирования применили тяжелую артиллерию на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook, 17 октября противник коварно осуществил два обстрела из запрещенных минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4.

Также НЗФ РФ совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединский, Гладосово, Водяное и Авдеевка.

Террористы применили запрещенные минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин).

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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"Такая циничное поведение лишний раз свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта. Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего 17 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дали прикурить отступающим ссаным хероям ВСУ, что опять потерь нема чушкари кастрюляголовые.
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