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На Донбассе обострение: "Л/ДНР" усилили обстрелы ВСУ

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На Донбассе усилились обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так 7 августа противник 10 раз нарушил режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Водяного, а также Лебединского – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотроицкого – со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

  • неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета;

  • дважды вблизи Южного – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • вблизи Новозвановки – с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • в районе Зайцевого – с автоматического гранатомета и снайперского оружия;

  • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи Богдановки – со станкового противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.

На Донбассе обострение: "Л/ДНР" усилили обстрелы ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ДНР" начали стягивать бронированную технику к линии разграничения.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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