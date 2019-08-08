На Донбассе обострение: "Л/ДНР" усилили обстрелы ВСУ

На Донбассе усилились обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так 7 августа противник 10 раз нарушил режим прекращения огня.
Украинские позиции обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Водяного, а также Лебединского – из стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого – со станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Южного – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки – с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого – с автоматического гранатомета и снайперского оружия;
неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
вблизи Богдановки – со станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ДНР" начали стягивать бронированную технику к линии разграничения.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.