На Донбассе обострение: "Л/ДНР" усилили обстрелы ВСУ

На Донбассе усилились обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так 7 августа противник 10 раз нарушил режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Водяного, а также Лебединского – из стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Южного – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки – с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Зайцевого – с автоматического гранатомета и снайперского оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи Богдановки – со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ДНР" начали стягивать бронированную технику к линии разграничения.

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