На Донбассе обострение: "Л/ДНР" подло напали на ВСУ

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня 4 августа. При этом они применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Военные уточнили, что "Л/ДНР" использовали минометы калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Верхнеторецкого – с миномета калибра 82 мм;
дважды в районе населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;
два раза на окраине Лебединского – из стрелкового оружия;
неподалеку Водяного – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", – добавили в ОС.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Донецкой народной республики" "списали" убитого сослуживцем боевика на фейковое нападение ДРГ Вооруженных сил Украины.
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