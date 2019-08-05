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На Донбассе обострение: "Л/ДНР" подло напали на ВСУ

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Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня 4 августа. При этом они применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Военные уточнили, что "Л/ДНР" использовали минометы калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Верхнеторецкого – с миномета калибра 82 мм;

  • дважды в районе населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;

  • два раза на окраине Лебединского – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Водяного – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", – добавили в ОС.

На Донбассе обострение: "Л/ДНР" подло напали на ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Донецкой народной республики" "списали" убитого сослуживцем боевика на фейковое нападение ДРГ Вооруженных сил Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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