На Донбассе обнаружили новую партию оружия России: опубликованы фото

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы используют мины, которые были сделаны в России.

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав соответствующие снимки.

"Гражданская" война в Украине - это когда луганский тракторист "отжимает в укропов" мины ТМ-62П3, изготовленные в 1994 году на Брянском химическом заводе", - прокомментировал он.

"Гражданская" война в Украине - это когда луганский тракторист "отжимает у укропов" мины ТМ-62П3, изготовленные в 1994 году на Брянском химическом заводе #гуманитарка #2ак #роа pic.twitter.com/LzfGm1jgia — Necro Mancer (@666_mancer) 7 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сделал заявление о российском оружии на Донбассе.