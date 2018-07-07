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На Донбассе обнаружили новую партию оружия России: опубликованы фото

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы используют мины, которые были сделаны в России.

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав соответствующие снимки.

"Гражданская" война в Украине - это когда луганский тракторист "отжимает в укропов" мины ТМ-62П3, изготовленные в 1994 году на Брянском химическом заводе", - прокомментировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сделал заявление о российском оружии на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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укробараны не знают, что большую часть боеприпасов дуркаина закупала в России. И сегодня не имеет предприятий по производству нарезных стволов и патронов
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