На Донбассе заработали новые правила въезда: что запрещено перевозить

В Украине утвердили перечень и объемы товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Список утвержден приказом Министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий № 92 от 18 ноября, передают "Українськi Новини".

Установлено, что физлицо может перевозить наличными из временно оккупированных на подконтрольную украинскими властями территорию не более 50 тыс. гривен (или в иностранной валюте в эквивалентной сумме) без подтверждающих документов об их происхождении. Перемещение большей суммы разрешается при условии согласования с представителями координационного центра.

Иллюстрация РБК-Украина

С контролируемой территории на оккупированную без подтверждения разрешается перемещение не более 20 тыс. гривен.

Разрешено перемещение товаров, отнесенных к личным вещам, в частности:

предметы личной гигиены, одежда, обувь и украшения, имеющие признаки бывших в употреблении;

1 фотоаппарат, кино-, видеокамера;

переносные музыкальные инструменты – не более 2 штук;

мобильные телефоны – не более 3 штук;

переносные компьютеры – не более 2 единиц;

лекарств – не более 5 упаковок каждого наименования;

лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества – не более 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем.

Кроме товаров, отнесенных к личным вещам, можно перемещать товары, за исключением запрещенных, с контролируемой территории – без ограничений, из оккупированной – суммарной стоимостью не более 10 тыс. гривен весом не более 75 кг на одного человека, в том числе пищевые продукты не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц каждого наименования.

Товары в гуманитарно-логистические центры и из них могут перемещаться без ограничений.

В случае переезда физлица на место проживания с оккупированной территории на контролируемую разрешается перемещение вещей с признаками использования в обоснованном количестве.

Ограничения на перемещения товаров и наличных денег установлены с учетом перемещения не чаще одного раза в сутки в одном направлении.

Запрещено перемещение через линию разграничения с оккупированных территорий алкогольных напитков и табачных изделий, – в обоих направлениях лицам, не достигшим 18 лет.

Запрещено перевозить:

оружие и боеприпасы, товары военного назначения;

наркотики;

ядовитые, взрывчатые вещества;

банковские металлы в виде слитков и монет;

автомобильные запчасти к грузовикам;

промышленное оборудование;

строительные материалы;

порнографическая продукция;

дроны;

предметы искусства.

Ограничено перемещение: платежных карточек (не являющихся именными пересекающего линию физлица) – не более 3 единиц, автомобильные запчасти к легковым автомобилям – одни комплект, шины – 4 штуки.

Для подакцизных товаров: табачных изделий – не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 грамм табака или табачных изделий; алкоголя – не боле 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22%), топливно-смазочных материалов – не более 20 литров в канистре на одно транспортное средство.

Напомним, новые правила начали действовать с 28 ноября согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года № 815.

Как писал OBOZREVATEL, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что оппоненты сделают все, чтобы украинская власть пошла на переговоры с террористами на подконтрольных России территориях Донбасса.

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