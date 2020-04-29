На Донбассе ранен воин ВСУ: украинские военные "отминусовали" двоих террористов

Террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе 29 апреля. Один украинский защитник получил боевое травмирование.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Уточняется, что противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", – отметил штаб, добавив, что потери противника уточняются.

При этом днем ранее, 28 апреля, по данным разведки, украинские военнослужащие ранили не менее двух российских оккупантов.

Обстрелы террористов Л/ДНР. Иллюстрация Реал

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

Неподалеку Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Павлополя и Марьинки враг обстреливал из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники использовали 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехового.

Неподалеку Новозвановки зафиксировали вражеский огонь из 120 мм минометов – 15 мин.

Карта ООС

В ООС подчеркнули,что ВСУ подавили вражеские огневые провокации, применяя штатное вооружение.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" придерживался. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как писал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 28 апреля погиб воин 93 бригады Холодного Яра ВСУ Алексей Лисин.

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