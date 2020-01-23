Главная Новости
23 января • обновлено в 18:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе прошли новые бои: ранен защитник Украины

251
Читать материал на украинском

На Донбассе в четверг, 23 января, террористы "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня 8 раз. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом проинформировала пресс-служба ООС. Уточняется, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Новости
На Донбассе снайпер застрелил разведчика ВСУ: фото павшего Героя

Пять обстрелов по позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • неподалеку Талаковки – из минометов калибра 82 мм (8 мин);

  • два раза рядом с Опытным – с противотанкового ракетного комплекса (2 выстрела) и стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

Три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

  • рядом с н.п. Орехово – из гранатометов различных систем.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстановка стабильная.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января российские наемники 6 раз нарушили режим тишины. В результате погиб один украинский военный.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги