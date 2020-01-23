На Донбассе прошли новые бои: ранен защитник Украины

На Донбассе в четверг, 23 января, террористы "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня 8 раз. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом проинформировала пресс-служба ООС. Уточняется, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Пять обстрелов по позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

неподалеку Талаковки – из минометов калибра 82 мм (8 мин);

два раза рядом с Опытным – с противотанкового ракетного комплекса (2 выстрела) и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Карта ООС

Три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с н.п. Орехово – из гранатометов различных систем.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстановка стабильная.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января российские наемники 6 раз нарушили режим тишины. В результате погиб один украинский военный.

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