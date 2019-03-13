На Донбассе новые бои начались успехом ВСУ: что произошло за сутки

На Донбассе 12 марта возобновились боевые столкновения. Российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, двух оккупантов ликвидировали и четверых ранили.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск обстреляли дважды из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле города Авдеевка.

Террористы на Донбассе

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции обстреляли из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Крымское.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" заявили о проникновении бойцов ВСУ на оккупированную территорию Луганской области. Якобы трое погибли.

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