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4 марта • обновлено в 20:27
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Террористы устроили кровавые бои на Донбассе: 4 бойца ООС ранено

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В результате боевых действий в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 4 марта четыре украинских военнослужащих получили ранения.

В течение суток (по состоянию на 19:00) террористы "Л/ДНР" 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сказано в сообщении.

Террористы ранили на Донбассе бойцов ООС

Террористы ранили на Донбассе бойцов ООС

prm.ua (иллюстративное фото)

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку от Орехово – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин с миномета калибра 82 мм;

  • вблизи Мироновского – с 82-мм миномета – 4 мины;

  • в районе населенного пункта Шумы – со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.

Карта ООС

Карта ООС

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация).

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца на навоз пошло ВСУшных алкашей 4-200 14-300.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день праздник,это из той оперы когда сегодня ВСУшники пытали переоборудовать беспилотник под боевой в итоге произошло самоподрыв, шмаки рагу и Четыре ВСУшные калеки
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
У придypкоB страна рaзвалилась,миниcтры бегут,а они всё о России пекутся ))))
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