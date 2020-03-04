Террористы устроили кровавые бои на Донбассе: 4 бойца ООС ранено

В результате боевых действий в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 4 марта четыре украинских военнослужащих получили ранения.
В течение суток (по состоянию на 19:00) террористы "Л/ДНР" 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сказано в сообщении.
Террористы ранили на Донбассе бойцов ООС
prm.ua (иллюстративное фото)
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку от Орехово – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин с миномета калибра 82 мм;
вблизи Мироновского – с 82-мм миномета – 4 мины;
в районе населенного пункта Шумы – со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.
Карта ООС
Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация).
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.