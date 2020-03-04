Террористы устроили кровавые бои на Донбассе: 4 бойца ООС ранено

В результате боевых действий в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 4 марта четыре украинских военнослужащих получили ранения.

В течение суток (по состоянию на 19:00) террористы "Л/ДНР" 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сказано в сообщении.

Террористы ранили на Донбассе бойцов ООС prm.ua (иллюстративное фото)

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку от Орехово – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин с миномета калибра 82 мм;

вблизи Мироновского – с 82-мм миномета – 4 мины;

в районе населенного пункта Шумы – со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.

Карта ООС

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация).

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