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29 декабря • обновлено в 07:36
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Притихли перед бурей? Появились детали боев на Донбассе

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В субботу, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, стреляя из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

О ситуации на фронте сообщил пресс-центр ОС в Facebook. Отмечается, что потерь и раненых у ВСУ нет.

Противник атаковал позиции наших подразделений из 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Украинская правда

3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • вблизи Широкино – с ручного противотанкового гранатомета;

  • у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку от Водяного – из автоматических гранатометов.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;

  • рядом с Орехово – с миномета калибра 120 мм – 5 мин;

  • три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 29 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы пошли на провокацию и обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Красногоровки.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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