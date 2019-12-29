Притихли перед бурей? Появились детали боев на Донбассе

В субботу, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, стреляя из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
О ситуации на фронте сообщил пресс-центр ОС в Facebook. Отмечается, что потерь и раненых у ВСУ нет.
Противник атаковал позиции наших подразделений из 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Появились обнадеживающие вести с Донбасса
Украинская правда
3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи Широкино – с ручного противотанкового гранатомета;
у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку от Водяного – из автоматических гранатометов.
Ситуация на Донбассе
mediarnbo.org
5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;
рядом с Орехово – с миномета калибра 120 мм – 5 мин;
три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 29 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы пошли на провокацию и обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Красногоровки.
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