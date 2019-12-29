Притихли перед бурей? Появились детали боев на Донбассе

В субботу, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, стреляя из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

О ситуации на фронте сообщил пресс-центр ОС в Facebook. Отмечается, что потерь и раненых у ВСУ нет.

Противник атаковал позиции наших подразделений из 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Появились обнадеживающие вести с Донбасса Украинская правда

3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Широкино – с ручного противотанкового гранатомета;

у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Водяного – из автоматических гранатометов.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;

рядом с Орехово – с миномета калибра 120 мм – 5 мин;

три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 29 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы пошли на провокацию и обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Красногоровки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!