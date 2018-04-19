На Донбассе назревает второй Чернобыль: соседние страны предупредили об опасности

Возможное затопление террористами енакиевской шахты "Юнком" на Донбассе несет серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак после заседания Комитета парламентского ассоциации Украина-ЕС в Страсбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

"То, во что "играют" боевики, является ничем иным, как терроризмом и политическим шантажом, который ставит под угрозу самое дорогое, что есть у человека - его жизнь. Это за пределами нормального человеческого восприятия. Наша общая с международным сообществом задача - не допустить радиационной катастрофы", - подчеркнул он.

Шахта "Юнком"

По его словам, планами террористов обескуражены не только эксперты-атомщики, но и международные организации, ответственные за безопасность в регионе.

"Ситуация с "Юнкомом" - ужасный пример того, что экологические проблемы действительно не имеют карт и границ. Мы также должны понимать, что на неподконтрольных территориях, кроме "Юнкома", есть еще 35 неработающих шахт, затопление которых только углубит уже имеющий экологический кризис на Донбассе", - сказал Семерак.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперты предупредили, что затопление в "ДНР" енакиевской шахты "Юнком", где во времена СССР проводились ядерные испытания, приведет к невозможности потребления питьевой воды в регионе и онкологическим заболеванием у жителей.