На Донбассе наступило относительное затишье, оккупанты могут готовить провокации, – штаб ООС

В четверг, 25 июня, российские вооруженные формирования на Донбассе всего дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, недалеко от населенного пункта Хутор Вольный наемники дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Несмотря на относительное затишье украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты вдруг начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия", – говорится в сообщении.

Это время на других участках боевого столкновения украинские воины использовали на дооборудование позиций.

За сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.