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На Донбассе наступил ''режим тишины'': ВСУ зафиксировали позорные провокации террористов

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Террористы "ЛНР" в пятницу, 28 декабря, прибегали к позорным провокациям с целью обвинить украинских военных в срыве режима "тишина".

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что данный режим вводится с 00.00 (по московскому времени) 29.12.2018 командованием Объединенных сил.

Так, с 21:40 до 21:45 в районе населенного пункта Голубовское на временно оккупированной территории Луганской области боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли свои позиции из стрелкового оружия и ЗУ 23-2, осуществляя при этом фото- и видеосъемку.

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"Это очередная неудачная попытка боевиков скомпрометировать Объединенные силы в глазах украинских граждан и международного сообщества", — отметили в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, украинские военные придерживаются взятых обязательств и выполняют боевые задачи в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного гуманитарного права.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожили в сводке.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

antikor.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, помощник министра обороны Юрий Бирюков сообщил , что Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНРООСВооруженные силы Украины
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