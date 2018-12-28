На Донбассе наступил ''режим тишины'': ВСУ зафиксировали позорные провокации террористов

Террористы "ЛНР" в пятницу, 28 декабря, прибегали к позорным провокациям с целью обвинить украинских военных в срыве режима "тишина".

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что данный режим вводится с 00.00 (по московскому времени) 29.12.2018 командованием Объединенных сил.

Так, с 21:40 до 21:45 в районе населенного пункта Голубовское на временно оккупированной территории Луганской области боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли свои позиции из стрелкового оружия и ЗУ 23-2, осуществляя при этом фото- и видеосъемку.

"Это очередная неудачная попытка боевиков скомпрометировать Объединенные силы в глазах украинских граждан и международного сообщества", — отметили в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, украинские военные придерживаются взятых обязательств и выполняют боевые задачи в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного гуманитарного права.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожили в сводке.

Иллюстрация. Война на Донбассе antikor.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, помощник министра обороны Юрий Бирюков сообщил , что Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.