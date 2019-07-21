На Донбассе нашли взрывчатку на КППВ: подробности

Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) инициирует временное прекращения работы КПВВ "Майорское" (Донецкая область).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе обследования территории возле КПВВ пиротехники нашли взрывоопасный предмет.

"С целью недопущения гибели и травмирования гражданского населения, которое пересекает КПВВ, территориальным подразделением ГСЧС инициирован вопрос временного прекращения функционирования КПВВ", - говорится в сообщении.

Утром 21 июня в 06:45 в службу полиции "102" поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ. Штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

КПВВ 24 канал

По состоянию на 09:35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию обследовали, на тот момент каких-либо опасных предметов не выявили. После этого пропуск лиц и транспортных средств был полностью возобновлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 21 июля во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе Счастья двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли.

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