На Донбассе нашли тайник с оружием российских диверсантов

В зоне операции Объединенных сил защитники Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения. Они были приготовлены российскими оккупантами для проведения диверсий.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, тайник выявили в лесной зоне возле Волновахи (Донецкая область) между железнодорожной колеей и центральной районной больницей.

"Учитывая, что место расположения тайника находится в непосредственной близости от линии соприкосновения, вполне вероятно, что боеприпасы были скрыты неизвестными лицами с целью их дальнейшего использования в противоправной, в том числе диверсионной деятельности, в ущерб государственным интересам Украины", – говорится в сообщении.

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ Facebook штаба ООС

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ Facebook штаба ООС

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ Facebook штаба ООС

В частности в схроне нашли: два выстрела РПГ-26, один выстрел к РПГ-22, 11 гранат РГД-5, одна граната Ф-1, сигнальная мина, патроны 5.45 (192 штуки), ПМ 9 мм (две штуки ), 7.62/39 (одна штука). Указанные боеприпасы были изъяты и переданы на ответственное хранение в инженерное подразделение ВСУ.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к обустройству места незаконного хранения средств поражения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ Facebook штаба ООС

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

Объединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного террориста. Враг оставил его тело на поле боя.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в сети фото убитого оккупанта. Им оказался 19-летний Андрей Лазарев из поселка Чернухино на Донбассе.

Позже воины ВСУ рассказали подробности ликвидации члена вражеской ДРГ в ночь на 22 февраля, а также показали улики, доказывающие, что террористы "ДНР" работают на российских оккупантов.

Напомним, что в последнее время российские оккупанты на Донбассе резко сменили тактику. Они начали массовые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на позиции Объединенных сил.

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