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27 февраля • обновлено в 11:06
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На Донбассе нашли тайник с оружием российских диверсантов

1.1т
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В зоне операции Объединенных сил защитники Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения. Они были приготовлены российскими оккупантами для проведения диверсий.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, тайник выявили в лесной зоне возле Волновахи (Донецкая область) между железнодорожной колеей и центральной районной больницей.

"Учитывая, что место расположения тайника находится в непосредственной близости от линии соприкосновения, вполне вероятно, что боеприпасы были скрыты неизвестными лицами с целью их дальнейшего использования в противоправной, в том числе диверсионной деятельности, в ущерб государственным интересам Украины", – говорится в сообщении.

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

Facebook штаба ООС

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

Facebook штаба ООС

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

Facebook штаба ООС

В частности в схроне нашли: два выстрела РПГ-26, один выстрел к РПГ-22, 11 гранат РГД-5, одна граната Ф-1, сигнальная мина, патроны 5.45 (192 штуки), ПМ 9 мм (две штуки ), 7.62/39 (одна штука). Указанные боеприпасы были изъяты и переданы на ответственное хранение в инженерное подразделение ВСУ.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к обустройству места незаконного хранения средств поражения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

Facebook штаба ООС

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

На Донбассе нашли тайник с оружием российских ДРГ

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

  • Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

  • Объединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного террориста. Враг оставил его тело на поле боя.

  • Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в сети фото убитого оккупанта. Им оказался 19-летний Андрей Лазарев из поселка Чернухино на Донбассе.

  • Позже воины ВСУ рассказали подробности ликвидации члена вражеской ДРГ в ночь на 22 февраля, а также показали улики, доказывающие, что террористы "ДНР" работают на российских оккупантов.

  • Напомним, что в последнее время российские оккупанты на Донбассе резко сменили тактику. Они начали массовые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на позиции Объединенных сил.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
особенно мне понравилось: "Патроны ПМ 9 мм (две штуки ), 7.62/39 (одна штука)". ))))))))))
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
1978 год производства ... так это просрочка ))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Проверьте свои склады кастрюлеголовые,наверняка спрятали что бы продать...
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