СБУ нашла тайник террориста, подорвавшего мост на Луганщине. Фото

Возле поселка Пески в Луганской области был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами террористов.

Схрон нашли в лесополосе Новопсковского района, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти триста патронов к нему.

Изъятое оружие и патроны. СБУ

Автоматы террорист обмотал брезентом и клеенкой. СБУ

По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ранее сотрудники СБУ обнаружили еще один тайник этого злоумышленника. Тогда было изъято реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

Кроме того, оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, двумя выстрелами к РПГ-7 и патронами. Рядом с местом тайника было обнаружено осколочно-фугасный танковый снаряд. Средства поражения направлены на экспертизу.

Тайник террористов. СБУ

Осколочно-фугасный танковый снаряд. СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе генерального прокурора Украины начали уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.