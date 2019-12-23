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23 декабря • обновлено в 14:32
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Напичкали даже школы: на Донбассе нашли смертельные ловушки террористов

1.3т
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Возле одного из учебных заведений на временно оккупированной части Луганской области были найдены разбросанные боеприпасы, среди которых – наступательные гранаты "Ф-1". Российские террористы используют их установления растяжек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на информацию, полученную Главным управлением разведки.

По его данным, командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями.

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Именно с этой целью с начала декабря в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и ​​с нарушениями.

"Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – рассказали в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки ДНР Новости ЛНР
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фил филька
фил филька
ну теперь традиция ежедневных украинских гранат воспрянет духом)
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