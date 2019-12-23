Напичкали даже школы: на Донбассе нашли смертельные ловушки террористов

Возле одного из учебных заведений на временно оккупированной части Луганской области были найдены разбросанные боеприпасы, среди которых – наступательные гранаты "Ф-1". Российские террористы используют их установления растяжек.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на информацию, полученную Главным управлением разведки.
По его данным, командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями.
Террорист "Л/ДНР"
"Цензор.НЕТ"
Именно с этой целью с начала декабря в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и с нарушениями.
"Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – рассказали в Минобороны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря российский снайпер убил мирного жителя Марьинки. Мужчина сидел на лавочке у своего дома, когда его смертельно ранили.
По словам воинов ООС, оккупанты не выбирают, в кого стрелять, поскольку им не важно военный это или гражданский.
А 17 декабря российские наемники убили воина ВСУ Василия Лисицына. Снайпер террористов "ДНР", который выстрелил в защитника, использовал для прикрытия своей позиции маленького ребенка.
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