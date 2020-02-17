Террористов "ЛНР" вооружил Путин: на Донбассе нашли боевые заряды российской армии

Вблизи участка разведения войск на Донбассе в районе пгт Станица Луганская обнаружили боеприпасы российского производства – термобарический заряд ТБГ-7В.

Прокуратура Луганской области совместно с СБУ и оперативно-тактической группировкой "Север" задокументировали очередной факт поставки РФ вооружения подконтрольным ей террористам "ЛНР", сообщила 17 февраля пресс-служба прокуратуры.

Заряд к ручному противотанковому гранатомёту РПГ-7В был найден во время работ по разминированию территории. ТБГ-7В был произведен в 2003 году.

Война России против Украины на Донбассе. Иллюстрация beztabu.net

Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении ВСУ и используется исключительно армией России.

По версии следствия, средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ и оккупационной администрации России в Луганской области, для осуществления военной агрессии против Вооруженных сил Украины.

Обнаруженное российское вооружение на Донбассе lug.gp.gov.ua

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Их также передадут в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ в вооруженном конфликте на территории Украины.

Обнаруженное российское вооружение на Донбассе lug.gp.gov.ua

Обнаруженное российское вооружение на Донбассе lug.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 16 февраля девять раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты вели огонь по украинским военнослужащих из запрещенного вооружения, однако обошлось без жертв и пострадавших.

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