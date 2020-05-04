На Донбассе нашли оружие Путина: в сети опубликовали фото
Прокуратура задокументировала очередной факт вооруженной агрессии России в Донецкой области.
Как сказано на странице местной прокуратуры в Facebook, в ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая террористы "ДНР" устроили ракетный обстрел в районе села Павлополь Волновахского района, где проживает мирное население.
"Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемую ракету типа НУР-80, дальностью около 2 км, которая находится на вооружении РФ. Найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины", – сказано в сообщении.
В дальнейшем собранные доказательства через Офис генпрокурора будут переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда.
Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы Путина на Донбассе понесли большие потери после того, как решили подло ударить по ВСУ. Пятеро оккупантов были ликвидированы, еще двое ранены.