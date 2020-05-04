На Донбассе нашли оружие Путина: в сети опубликовали фото

Прокуратура задокументировала очередной факт вооруженной агрессии России в Донецкой области.

Как сказано на странице местной прокуратуры в Facebook, в ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая террористы "ДНР" устроили ракетный обстрел в районе села Павлополь Волновахского района, где проживает мирное население.

"Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемую ракету типа НУР-80, дальностью около 2 км, которая находится на вооружении РФ. Найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины", – сказано в сообщении.

В дальнейшем собранные доказательства через Офис генпрокурора будут переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда.

facebook.com/don.gp.gov.ua

facebook.com/don.gp.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы Путина на Донбассе понесли большие потери после того, как решили подло ударить по ВСУ. Пятеро оккупантов были ликвидированы, еще двое ранены.

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