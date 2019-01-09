На Донбассе найден тайник террористов с ''помощью'' из России: опубликованы фото

Генеральная прокуратура обнаружила новые доказательства финансирования Россией в войне против Украины на территории Донбасса.

Как отмечает пресс-служба, речь идет о тайнике, обнаруженном управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, а также генпрокуратурой в ходе досудебного расследования.

Он размещен в районе с. Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных Сил Украины) и с. Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное террористической организации "ЛНР"). По всем признакам тайник обустроен диверсионно-разведывательными группами противника.

gp.gov.ua

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Как подчеркнули в прокуратуре, в нем хранились 2 продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация.

"Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях", — отмечается в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась подробная карта позиций техники, которую РФ стянула к украинским границам.