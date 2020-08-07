На Донбассе найден мертвым террорист из базы "Миротворца": в сети пишут о суициде. Фото

На Донбассе умер российский террорист Максим Максимов с позывным "Пуля". Эта потеря оккупантов является небоевой, предварительно известно, что боевик покончил с собой.

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также уточнил, что Максимов был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Боевик был внесен в базу "Миротворца" Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Максим Максимов "Пуля" Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 06.08.2020 Максимов "Пуля" Максим пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Не боевой. Обстоятельства требуют уточнения. Предварительно – суицид", – отметил защитник.

Согласно информации в досье, террористу было 35 лет, он жил во временно оккупированном Россией Донецке.

Страница террориста "ДНР" в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Также Штефан сообщил, что в последнее время в рядах террористов "Л/ДНР" значительно увеличилось количество суицидов и небоевых потерь.

В связи с этим в подразделениях российско-оккупационных 1 и 2 АК под подпись довели требование командования о запрете употребления спиртных напитков и наркотических веществ. "Продолжайте, вы молодцы!" – с сарказмом обратился он к оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе внезапно скончался российский террорист "ДНР" Андрей "Назар" Назаров. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем. Боевик участвовал в боях против ВСУ под Иловайском и Дебальцево.