Россия использует на Донбассе современную станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Рубикон".

Идентифицировать ее удалось благодаря украинским патриотам с оккупированной территории Донецкой области, сообщает 24tv.ua. Снимки, по которым удалось ее установить, засветил российский наемник (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

На Донбассе наемник засветил российскую станцию разведки "Рубикон" 24tv.ua

"Очередной наемник российского оккупационного корпуса из Санкт-Петербурга с псевдонимом Mister Evil (настоящая фамилия Головня) выложил фотографии на фоне станции в соцсети", – сказано в сообщении.

Фото, вероятно, сделанные вероятно зимой 2016 года, были загружены в альбом 28 октября того же года. Точное место расположения станции вычислить не удалось, но точно удалось установить, что подразделение дислоцируется в Донецкой области по фото за 14 октября 2016 года.

"На нем зафиксирован рекламный щит с объявлением о кровельных работах и указан номер оператора МТС-Украина", – уточнило издание.

По еще одному фото, на котором изображен БМП-1 с тактическим знаком "11", журналисты предполагают, что это 11-й отдельный мотострелковый полк (бывшая бригада "Восток") российского 1-го армейского корпуса "ДНР". Он базируется в Ясиноватой, Донецк.

БМП-1 с тактическим знаком "11" 24tv.ua

"Все приведенные факты указывают на то, что станцию "Рубикон" использует 11-й отдельный мотострелковый полк российских оккупационных войск", - подчеркнуло издание.

Отмечается, что это уже восьмая модель станций РЭР и РЭБ, которые Россия использует на Донбассе. Станция "Рубикон" принята на вооружение российской армии и в другие страны не экспортировалась. Ее технические характеристики засекречены.

Mister Evil (настоящая фамилия Головня) со своей женой 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине прокуратура и СБУ задокументировали очередной факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на оккупированной территории Донбасса. Речь идет о термобарическом заряда ТБГ-7В от РПГ-7В.

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