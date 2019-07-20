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На Донбассе началось "хлебное перемирие": что это значит

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В воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook. Отмечается, что во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях устанавливается "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня с любых видов вооружения.

ВСУ

ВСУ

"В то же время отмечаем, что подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня и осуществления ими вооруженных провокаций и обстрелов наших позиций, или мирных населенных пунктов. В соответствии с действующим законодательством Украины, Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории", – пояснили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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