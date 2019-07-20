На Донбассе началось "хлебное перемирие": что это значит

В воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook. Отмечается, что во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях устанавливается "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня с любых видов вооружения.

ВСУ

"В то же время отмечаем, что подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня и осуществления ими вооруженных провокаций и обстрелов наших позиций, или мирных населенных пунктов. В соответствии с действующим законодательством Украины, Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории", – пояснили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 18 июля, в Минске на переговорах стороны договорились об обмене пленными по схеме 208 на 69.

"Хлебное" перемирие предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили на странице волонтерского фонда "Повернись живим".

За несколько часов до начала "хлебного" перемирия террористы "ЛНР" заявили, что в результате артиллерийского удара по оккупированному Первомайску (Луганская область) в субботу, 20 июля, погибла одна женщина.

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