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На Донбассе на стороне оккупантов воевали десятки французов: начато расследование

Расследования
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На стороне террористов на Донбассе воевали иностранные наемники

На стороне террористов на Донбассе воевали иностранные наемники. Факты

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту участия иностранных наемников в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) на Донбассе.

Об этом сообщили на сайте офиса Генерального прокурора Украины. Проведение досудебного расследования поручили следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

"Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", – сказано в сообщении.

Также там напомнили, что в соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

“Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой”, – отметили в генпрокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия отказывает в предоставлении убежища воевавшим против Украины иностранным наемникам, задерживает по запросу Интерпола и выдворяет за пределы РФ.

УкраинаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОфис генерального прокурора Украины
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