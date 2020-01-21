На Донбассе мирный житель подорвался на минном поле "ЛНР"

Российские террористы "ЛНР" все чаще стали практиковать оборудование минных полей без каких-либо предупреждений. В итоге 18 января мирный житель получил тяжелые ранения вследствие подрыва на одном из таких полей.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины, провокацию устроили саперы 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК РФ.

Кроме того отмечается, что российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций как вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и вдоль линии соприкосновения.

Минные поля террористов cxid.info

"При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, в том числе запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Указанные действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения", – говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 января российские террористы на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил и дома мирных граждан, попытавшись обвинить в этом украинских защитников.

В результате ранениям, в том числе тяжелым, подверглись гражданские лица.

Напомним,18 декабря российский снайпер убил мирного жителя Марьинки.

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