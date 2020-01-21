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21 января • обновлено в 14:35
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На Донбассе мирный житель подорвался на минном поле "ЛНР"

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Российские террористы "ЛНР" все чаще стали практиковать оборудование минных полей без каких-либо предупреждений. В итоге 18 января мирный житель получил тяжелые ранения вследствие подрыва на одном из таких полей.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины, провокацию устроили саперы 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК РФ.

Кроме того отмечается, что российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций как вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и вдоль линии соприкосновения.

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Минные поля террористов

Минные поля террористов

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"При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, в том числе запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Указанные действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения", – говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Новости ЛНР Главное управление разведки
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
"Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ После фейка про мотострелковый полк морской пехоты(такого подразделения не может существовать в принципе, мотострелки и морпехи-разные рода войск) верить этой т.н. разведке на слово будет только идиот или украинец.
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