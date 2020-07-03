На Донбассе под вражескими обстрелами в Зайцево погибла мирная жительница.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Отмечается, что враг применил запрещенное оружие.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", – говорится в сообщении.

В информации указано, что оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей.

"Оккупанты в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит", – добавили в штабе.

На Донбассе мирная жительница погибла в результате обстрела террористов

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 2 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня и ранили одного защитника Украины. В ответ воины ВСУ также открыли огонь и вынудили оккупантов прекратить обстрелы, ранив одного наемника.