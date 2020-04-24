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24 апреля • обновлено в 17:41
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На Донбассе ликвидированы медсестра и наемник "ДНР": появились фото предателей

1.9т
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В зоне боевых действий на Донбасе ликвидированы два террориста "ДНР" – медсестра Ольга Ливенец и Вадим Спасских.

Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что обстоятельства гибели оккупантов требуют уточнения.

Сообщение о ликвидации Ливенец

Сообщение о ликвидации Ливенец

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террористка "ДНР" Ольга Ливенец

Террористка "ДНР" Ольга Ливенец

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террористка "ДНР" Ольга Ливенец

Террористка "ДНР" Ольга Ливенец

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террористка "ДНР" Ольга Ливенец

Террористка "ДНР" Ольга Ливенец

Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. Ливенец Ольга и Спасских Вадим сходили на концерт Кобзона", – написал защитник Украины, отметив, что женщина была убита 22 апреля, а мужчина – 15.

О ликвидированных предателях Родины известно, что они оба были уроженцами Донбасса. Так, Ливенец воевала против Украины в составе подразделения "МВД ДНР", за что была внесена в базу сайта "Миротворец". А пособник российских оккупантов Спасских был из Горловки.

Террорист "ДНР" Вадим Спасских

Террорист "ДНР" Вадим Спасских

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист "ДНР" Вадим Спасских

Террорист "ДНР" Вадим Спасских

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист "ДНР" Вадим Спасских

Террорист "ДНР" Вадим Спасских

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист "ДНР" Вадим Спасских

Террорист "ДНР" Вадим Спасских

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии ликвидировали 29-летнего террориста Дмитрия Манько ("Демон", "Лис"), который ранее воевал против Украины в составе группировки "ДНР". Он также был в базе военных преступников на сайте "Миротворец".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины
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