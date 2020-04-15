На Донбассе ликвидирован террорист "Москва": появились фото оккупанта

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский террорист "ДНР" Дмитрий Марков ("Москва").

Обстоятельства его гибели пока неизвестны, однако боевики утверждают, что это произошло 11 апреля. Соответствующий скриншот сообщения в их паблике показал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террорист Дмитрий Марков ("Москва") Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Отметим, что ликвидированный террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В его досье указано, что Маркову был 21 год и он родился в Енакиево Донецкой области. По данным других оккупантов, преступнику было 19 лет.

Террорист Дмитрий Марков ("Москва") Сайт "Миротворец"

Террорист Дмитрий Марков ("Москва") Сайт "Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети появились фото террористов разведывательного батальона "Спарта" в "ДНР", который курировал ликвидированный Арсен Павлов ("Моторола").

На снимках запечатлены боевики Александр Гарах ("Саид") из Тореза Донецкой области, который был ликвидирован 7 апреля, а также Виталий Корнев ("Корень") из Ямало-Ненецкого округа Российской Федерации.

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