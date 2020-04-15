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15 апреля • обновлено в 12:07
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На Донбассе ликвидирован террорист "Москва": появились фото оккупанта

3.3т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский террорист "ДНР" Дмитрий Марков ("Москва").

Обстоятельства его гибели пока неизвестны, однако боевики утверждают, что это произошло 11 апреля. Соответствующий скриншот сообщения в их паблике показал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террорист Дмитрий Марков ("Москва")

Террорист Дмитрий Марков ("Москва")

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Отметим, что ликвидированный террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В его досье указано, что Маркову был 21 год и он родился в Енакиево Донецкой области. По данным других оккупантов, преступнику было 19 лет.

Террорист Дмитрий Марков ("Москва")

Террорист Дмитрий Марков ("Москва")

Сайт "Миротворец"

Террорист Дмитрий Марков ("Москва")

Террорист Дмитрий Марков ("Москва")

Сайт "Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в сети появились фото террористов разведывательного батальона "Спарта" в "ДНР", который курировал ликвидированный Арсен Павлов ("Моторола").

  • На снимках запечатлены боевики Александр Гарах ("Саид") из Тореза Донецкой области, который был ликвидирован 7 апреля, а также Виталий Корнев ("Корень") из Ямало-Ненецкого округа Российской Федерации.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины
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