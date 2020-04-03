На Донбассе ликвидирован террорист из России: появилось фото оккупанта

В зоне боевых действий на Донбассе ликвидирован 36-летний террорист "ДНР" из России Денис Братанов. Он воевал против украинцев с 2015 года.

О гибели боевика написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "200 бригада, или "гражданская" война. 31 марта Братанов Денис из Перми (Россия) сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", – написал защитник Украины.

Террорист Денис Братанов Telegram-канал Анатолия Штефана

Также он опубликовал скриншот некролога о ликвидированном оккупанте, который был размещен в одном из сепаратистских пабликов. Согласно информации пропагандистов "русского мира", Братанова якобы убила мина, которая попала в окоп. По их данным, это произошло возле Авдеевской промзоны.

Сообщение о ликвидации Братанова Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, по подтвержденным данным украинской разведки, потери российско-оккупационных войск в марте на Донбассе перевалили за 150 человек. Так, террористы потеряли убитыми 51 человека и еще 113 ранеными и травмированными, подтвердила украинская разведка.

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