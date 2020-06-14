На Донбассе ликвидирован террорист из базы "Миротворца". Фото оккупанта

В зоне боевых действий на Донбассе был ликвидирован пособник российских оккупантов, террорист "ЛНР" Александр "Тагил" Астахов.

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что боевик числился в базе военных преступников на сайте "Миротворец".

Террорист Александр Астахов "Тагил" Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 12.06.2020 года Александр "Тагил" Астахов пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – отметил защитник Украины.

Известно, что террористу было 35 лет, он жил в селе Камышное Станично-Луганского района Луганской области.

Сообщение о ликвидации террориста Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Александр "Тагил" Астахов Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Александр "Тагил" Астахов Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее защитники Украины ликвидировали в зоне Операции Объединенных сил террориста "ЛНР" Евгения Кукушкина.

А 5 июня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинский снайпер ликвидировал 27-летнего террориста "ДНР" Евгения Степина.

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